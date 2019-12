Porto Alegre Terminal Triângulo tem cobertura revitalizada e terá nova iluminação

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Diariamente cerca de 45 mil passageiros utilizam o ponto de parada Foto: Joel Vargas/PMPA Foto: Joel Vargas/PMPA

A obra de revitalização do telhado do Terminal Triângulo, na Zona Norte de Porto Alegre, foi concluída e entregue à população. Nesta segunda-feira (16), o prefeito Nelson Marchezan Júnior visitou o local, que estava sem cobertura desde 2014 devido a um temporal.

Os trabalhos foram realizados em 15 etapas para causar o menor transtorno possível para os usuários, com cada fase sendo cumprida e liberada. A prefeitura anunciou ainda uma nova iluminação, mais econômica e eficiente, a ser executada também em parceria com a Companhia Zaffari, executora da obra da cobertura.

“Estamos entregando a primeira que era o grande problema para quem utiliza o terminal e agora vamos avançar em outras melhorias como iluminação toda de led, utilizando o mesmo instrumento da cobertura, com contrapartida da iniciativa privada”, explicou o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, a contrapartida para a obra de iluminação tem investimento de R$ 303.521,74. “Durante a execução do telhado, foi identificada a necessidade de uma iluminação mais adequada para o terminal, que pudesse trazer maior sensação de segurança para os usuários e também um sistema mais moderno, com menor consumo energético”, destacou.

Serão realizadas a substituição das luminárias do terminal principal, galerias de acesso (incluindo o túnel) e as paradas laterais, além de adequações no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). Os serviços iniciam ainda em dezembro e a previsão é de que sejam concluídos em fevereiro de 2020.

Serviços da obra da cobertura

A reforma estrutural do telhado começou no dia 13 de junho. O terminal recebeu restauração estrutural completa da cobertura. A obra envolveu limpeza, recuperação e pintura das estruturas metálicas, substituição de telhas metálicas ou remoção delas para limpeza, recuperação, pintura e posterior recolocação no lugar, e substituição das telhas em policarbonato.

Também foram instalados reforços nas estruturas metálicas quando necessário. Na cúpula (estrutura redonda no telhado) e no oitão (parede lateral) ainda serão substituídas as telhas de policarbonato, que se encontravam quebradas ou desgastadas pelo tempo, por novas no mesmo material, encomendadas pela empresa executora com previsão de instalação até o final da obra da iluminação. A cúpula já está coberta provisoriamente com telhas metálicas.

Também estiveram presentes no evento os secretários de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Fábio Berwanger, o presidente da Carris, Cesar Griguc, e o diretor da Companhia Zaffari, Cláudio Zaffari.

Sobre o Triângulo

Está localizado na avenida Assis Brasil, próximo à bifurcação com a avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte. A área total é de aproximadamente 15 mil metros quadrados, com cobertura em 7 mil metros quadrados.

É o mais importante terminal de ônibus urbano de Porto Alegre, dada as suas dimensões, volume de passageiros e importância para a rede de transporte coletivo da Região Metropolitana.

Além da Capital, atende usuários de Gravataí, Cachoeirinha e Alvorada. O fluxo diário é de 950 ônibus, com 41 linhas urbanas e 200 interurbanas. Cerca de 45 mil passageiros por dia utilizam a estrutura e 110 mil circulam no interior dos ônibus.

