Cássia Eller foi uma das mais importantes cantoras do Brasil, não só por seu inegável talento vocal, mas por sua versatilidade como intérprete e sua inconfundível presença de palco. Com essa soma, fez sucessos marcantes que até hoje fazem parte de nossas vidas – e cada vez mais ganham novas gerações.

E desta energia forte que ainda pulsa mesmo após sua partida, que foi criado o Tributo Cássia Eller, comandado por Rafa Caetano e Os Gatos Extraordinários. Nesta quinta-feira (25), eles se apresentam pela primeira vez no palco do Espaço Cultural 512 prometendo emocionar o público com um setlist repleto de clássicos que foram sucesso na voz da cantora.

“Malandragem”, “Por Enquanto”, “Relicário” e “O Segundo Sol” estão entre as canções deste repertório feito especialmente para matar a saudade. A banda formada por Rafa Caetano (voz), Matheus Herrmann (guitarra), Nicola Spolidoro (guitarra), Naum Gallo (baixo) e Rhuan de Moura (bateria) apresenta todas as faces de Cássia, relembrando seus shows, onde transitava entre o blues, o samba, a MPB, e claro, muito rock, com atitude e irreverência. A apresentação acontece às 22h e os ingressos serão vendidos na hora e no local – até às 20h, ingresso super promocional e R$15,00 após este horário.

Serviço:

O que: Tributo Cássia Eller leva para o Espaço Cultural 512 um show para matar as saudades

Quando: Quinta-feira (25), às 22h / a casa abre às 19h

Onde: Espaço Cultural 512 (R. João Alfredo, 512 – Cidade Baixa)

Ingressos: R$7,50 até às 20h e R$15,00 a partir deste horário

Venda na hora e no local

