Troféu Mérito Progressista é entregue a 30 mulheres gaúchas cujas histórias e trajetórias de vida fazem a diferença na sociedade

Foi entregue nesta quinta-feira (28), marcando o Dia Internacional da Mulher, o Troféu Mérito Progressista a 30 mulheres ligadas ao partido Progressista, ou não.O troféu Mérito Progressista teve como propósito reconhecer e homenagear mulheres gaúchas cujas histórias e trajetórias de vida fazem a diferença na sociedade.

Receberam a distinção, entre elas as esposas dos deputados estaduais e federais, esposas dos governadores, José Augusto Amaral de Souza e Jair de Oliveira Soares e vice-governador Octávio Badui Germano, esposa do senador Luis Carlos Heinze e primeiras-damas dos prefeitos de quatro mandatos. Também Ana Mânica, esposa do presidente da Cotrijal e presidente da Expodireto, Nei César Mânica. Diza Gonzaga, presidente da Fundação Thiago Gonzaga, a delegada Nadine Farias Anflor, chefe de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Iara Wortmann, ex-secretária de Educação do Estado e atual secretária adjunta de Educação de Porto Alegre, e Cleusa Astigarraga, presidente do Instituto Cultural Integração do Areal, igualmeante estão entre as homenageadas.

O PP/RS sempre incentivou a conscientização das mulheres no Estado sobre a importância de sua participação na atividade política, além dos procedimentos para filiação em partido político com o qual tenham afinidade ideológica para concorrerem a cargos eletivos. Na ocasião, foi realizado o painel “A mulher do novo milênio”, com a coach, empreendedora e palestrante internacional, Soraia Schutel.

As mulheres progressistas somam o maior número de lideranças municipais no Rio Grande do Sul, entre prefeitas, vices e vereadoras. Em 2016 a Mulher Progressista entrou para história da política gaúcha com a deputada estadual Silvana Covatti, sendo a primeira mulher presidir a Assembleia Legislativa e Simone Leite a primeira mulher a comandar umas das maiores e entidades empresarias do Estado.

