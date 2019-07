Alexandra Chávez e Michelle Avilés se tornaram, na quinta (18), o primeiro casal do mesmo sexo a contrair matrimônio no Equador, após anos lindando com a discriminação no país conservador. Alexandra e Michelle se casaram na cidade de Guayaquil, em uma sede do registro civil. Quando se inscreveram não sabiam que caberia a elas ser as primeiras a estrear esse direito no Equador.