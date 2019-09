Trump se manifesta sobre ataque às Torres Gêmeas, que completa 18 anos hoje

Um dos eventos mais marcantes do século atual completa 18 anos hoje (11). No começo daquele dia, o grupo terrorista Al Qaeda, comandado por Osama bin Laden, provocou choque de dois aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Outras duas aeronaves caíram em solo norte-americano na mesma data, na Pensilvânia e em Washington. As consequências do atentado cometido não são apenas geopolíticas. Além dos cerca de três mil mortos e mais de seis mil feridos no desabamento do World Trade Center, milhares de pessoas desenvolveram câncer e outros males graves, sobretudo de pulmão, ligados à nuvem tóxica que planou durante semanas sobre o sul da ilha.

Trump utilizou o Instagram para se manifestar sobre a data. O presidente postou uma fotografia de si mesmo e da primeira-dama Melania Trump, de costas para a câmera, com a legenda: “Nós nunca esqueceremos”.

Uma bandeira americana também foi estendida ao lado do Pentágono em Arlington, Virgínia.

Os envolvidos no ataque ainda não foram julgados. O julgamento dos cinco homens acusados de planejar os ataques de 11 de setembro de 2001, incluindo o autoproclamado cérebro do atentado, Khalid Sheikh Mohammed, está marcado para janeiro de 2021 na base militar americana em Guantánamo, segundo informações do jornal The New York Times.

