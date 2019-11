A Terceira Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) condenou a CS Brasil, empresa de transporte público de Mogi das Cruzes (SP), a pagar indenização a um motorista de ônibus que desenvolveu depressão grave após passar por cinco assaltos durante a jornada de trabalho. Os ministros consideraram que a função exercida por ele se enquadra no conceito de atividade de risco.