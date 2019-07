Tudo acaba em pizza? Reviva cinco cenas clássicas do cinema que demonstram o amor pela massa recheada

Por Gabriella Rocha*

Com borda, sem borda, de calabresa, mussarela ou chocolate (pizza doce, sim!), todo mundo tem um sabor ou um lugar onde encontra seu jeito preferido de comer essa maravilhosa herança que, dizem a maioria, a Itália deixou para o mundo!

E, hoje, 10 de julho, o mundo inteiro celebra o Dia da Pizza! Você já sabe como vai comemorar?! Nós trazemos cenas épicas dos nossos filmes favoritos, em que os atores aparecem celebrando com suas fatias cheias de queijo e molho de tomate!

“Estou apaixonada. Em um relacionamento sério com a minha pizza.”

Um clássico é um clássico, né?! Quando Liz Gilbert (Julia Roberts) chega a parte do “comer”, da trilogia de “Comer, rezar e amar”, ela experimenta a famosa pizza napolitana italiana, a original. É nesse momento que ela descobre seu verdadeiro amor: pizza. Quem aí também já se apaixonou pela massinha?

“É uma religião”. “É um estilo de vida”

Foi Lorelai, de Gilmore Girls, que ganhou de aniversário a maior pizza do mundo, mas fomos nós que ficamos loucos para descobrir o sabor dessa maravilha! Passa o endereço do Delivery, Roxy!

“Pizza, gostamos de pizza!”

Ah, Joey! Você leu nossos pensamentos. Para qualquer ocasião, qual a principal e primeiríssima opção?! Se você pensou pizza, você está no caminho certo.

Miss também come pizza!

Passa fome está fora de moda! Aprendemos isso com a icônica Gracie Hart (Sandra Bullock) que deixou as modelos do concurso do Miss Estados Unidos, no filme Miss Simpatia, de quatro pela nossa queridinha, cheia de glúten, queijo e gordura, do jeito que o diabo gosta!

Até podem esquecer de mim, mas da pizza, NÃO!

Quem ainda lembra da cena em que Kevin (Macaulay Culkin) pede uma pizza e escapa do pagamento ao deixar rodando um diálogo do filme “Anjos de Almas Imundas”? E quem aqui já pensou em reproduzir a cena?! Será que daria certo?!

O que sabemos é que pizza foi feita para ser louvada! Não é a toa que a comida se tornou um Patrimônio Imaterial da Humanidade da Unesco em 2017! Pizza é uma arte! Como você vai comemorar essa data especial?

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

