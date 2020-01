Colunistas Tudo pronto para a votação do pacote

Por Flavio Pereira | 24 de janeiro de 2020

Plenário da Assembleia poderá concentrar votações na terça-feira. (Foto: Assembleia Legislativa do Estado)

Após ajustes, atendendo pedidos dos deputados da base, em especial do MDB, o chamado Reforma RS, pacote de projetos de reformas administrativa e previdenciária do Estado, está pronto para ser votado. O governo, ao fazer concessões para garantir os votos necessários, abriu mão de uma economia estimada em pelo menos R$ 4 bilhões. Vale a expressão: entregou os anéis para manter os dedos.

Contornando o projeto das alíquotas

O governador Eduardo Leite insiste na tese de que tem autonomia para legislar em matéria já regulada por lei federal, mas, ainda assim, resolveu contornar a dificuldade criada com a decisão de cobrar alíquotas de 7,5% a 22% dos servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. A compensação será um nova tabela, aumentando os subsídios dos brigadianos, à exceção dos capitães.

Mutirão na pauta

Formalmente, a convocação se concentrará entre os dias 27 e 31 de março. A tendência, porém, é de concentrar as votações num único dia, o que permitirá que toda a pauta seja vencida na terça-feira, dia 28.

A nova mesa diretora fica para o dia 3

Confirmou-se, em razão da convocação extraordinária, o acordo que transfere para o dia 3 de fevereiro a eleição da nova mesa da Assembleia, presidida pelo deputado Ernani Polo, do PP. Cumpre-se, assim, o acordo político que levará, nos anos seguintes, o MDB e o PT ao comando do Legislativo gaúcho.

Fraga: ex-deputado à beira do precipício

Boquirroto, o ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF) é candidatíssimo a ser defenestrado do círculo de amigos do presidente Jair Bolsonaro. Fraga comete dois pecados imperdoáveis: se insinua como porta-voz de Bolsonaro, com informações privilegiadas, para abrir espaços políticos e na mídia, e critica de forma grotesca o ministro Sérgio Moro.

Projeto Rio Grande Sustentável

O governador do Estado, Eduardo Leite, e o presidente da Assembleia Legislativa, Luis Augusto Lara, serão destaques no Fórum Desenvolvimento Econômico, Oportunidades e Financiamentos, dentro do Projeto Rio Grande Sustentável, promovido pela Rede Pampa de Comunicação, jornal O Sul e Rádio Nativa. Será nesta sexta-feira a partir das 14h30min, na SABA (Sociedade Amigos do Balneário Atlântida).

