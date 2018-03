Tudo pronto para a abertura dos portões da Expodireto Cotrijal nesta segunda-feira (05), em Não-Me-Toque

A Expodireto Cotrijal, que chega a sua 19ª edição, já é uma das maiores feiras do agronegócio no País, com representatividade internacional. Realizada anualmente em março, tendo por palco a cidade gaúcha de Não-Me-Toque, o evento vem se destacando pela sua essência, como define o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica, um eterno entusiasta da iniciativa e do setor: “o foco é a inovação, o conhecimento e a tecnologia”.

Apoiada no slogan “Negócios que inspiram o amanhã”, a Expodireto centra esforços justamente no desenvolvimento do agronegócio, seja pelo viés da agricultura, das máquinas e implementos ou até mesmo do debate, que a cada ano ganha maior espaço dentro da feira. Mânica adianta que fóruns nacionais da soja, milho, solo e das mulheres terão ênfase, ao lado de outras discussões que promete aquecer o ambiente da Expodireto 2017, entre elas a agricultura de precisão.

Com satisfação, o presidente do evento adiantou durante seu lançamento em Porto Alegre, a participação já confirmada de representantes dos cinco continentes na área internacional. O International Meeting Point, segundo ele, deverá receber visitantes de mais de 70 países.

Este ano a Feira contará com mais de 500 expositores. A estimativa é de um público pelo menos na ordem de 240 mil pessoas, número obtido na edição anterior da Expodireto. “Estamos otimistas pois concluímos rapidamente a comercialização dos espaços deste ano e há empresas esperando uma oportunidade para os próximos anos”, afirmou ele.

Troféu Brasil Expodireto

Está tudo pronto para a grande festa do agronegócio, que ganha palco na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, neste domingo (04). É o Troféu Brasil Expodireto que chega a sua 19ª edição, numa iniciativa da Rede Pampa de Comunicação e do jornal O Sul, com a chancela comercial do Sicredi, Icatu Seguros, Mapfre e Cotrijal.

Em todos estes anos, a entrega do Troféu Brasil Expodireto dá a largada para a abertura da Expodireto Cotrijal. O Troféu Brasil Expodireto é uma criação da artista plástica Glorinha Corbetta e simboliza o plantio e a força do homem do campo, semeando desenvolvimento.

A distinção visa destacar personalidades e empresas que contribuíram ao longo do ano para o crescimento do agronegócio, tanto no Estado quanto em âmbito nacional e internacional. Lideranças políticas, empresários, homens e mulheres com atuação expressiva na vida rural, personalidades internacionais desfilam entre os agraciados desde a criação do Troféu, num verdadeiro reconhecimento de suas atividades, que somam esforços para a consolidação cada vez maior do setor que move a economia local e do País.

