24 de novembro de 2019

Confusão generalizada no desfile do Flamengo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um tumulto generalizado ocorreu por volta das 16h25 deste domingo (24), durante as comemorações do Flamengo pela conquista da Taça Libertadores das Américas no Centro do Rio.

Um grupo de populares, muitos com os rostos cobertos, começaram a arremessar pedras e outros objetos em direção a Polícia Militar. Os PMs, por sua vez, revidaram bom bombas de gás lacrimogêneo. Os incidentes ocorreram na altura do prédio Balança Mais não Cai, onde houve correria entre o público. Em meio ao tumulto, o ônibus do Flamengo desviou da Avenida Presidente Vargas e seguiu pela contramão da Rua de Santanna, que já estava interditada.

O elenco do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro às 10h49 deste domingo e foi comemorar o bicampeonato da Libertadores, conquistado na véspera sobre o River Plate, nos braços da torcida. Os jogadores desfilaram em um trio pela Avenida Presidente Vargas, no Centro. No fim do trajeto, houve confusão generalizada: a polícia usou bombas de gás, enquanto um grupo de torcedores tentava revidar atirando pedras.

O clima era de euforia. A massa de rubro-negros se intensificava a partir do Mercado Popular da Uruguaiana. Na porta da Candelária, torcedores se amontoam ao redor de carros técnicos de transmissão. O grupo Flaparódias é um dos que animam os presentes, puxando as principais letras da torcida em ritmo de samba e pagode e ainda improvisando rimas.

Mas a polícia precisou agir por conta de furtos e roubos. Dois homens e uma mulher foram detidos pelo Centro Presente na Presidente Vargas. Com ela, foram encontrados muitos celulares. Clima era de revolta. Torcedores os acusaram de furto e tentaram agredi-los.

Mais tarde, outra acusação de roubo virou pancadaria generalizada. A polícia conteve com uso da força, enquanto torcedores correram para dentro de uma lanchonete, que é um dos únicos estabelecimentos abertos ao longo da Presidente Vargas.

Um funcionário da Sunset, empresa que ajuda no cordão de isolamento, foi atingido por fogos de artifício. Ele foi retirado reclamando que não escutava no ouvido direito. O suspeito de disparar os fogos foi levado para a delegacia.

O Flamengo conquistou a América pela segunda vez em sua história de maneira dramática. Dominado durante a maior parte do jogo, virou sobre o River Plate com dois gols de Gabigol em um intervalo de três minutos.

