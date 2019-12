Notas Brasil Turista suíço é baleado no Rio em tentativa de assalto

30 de dezembro de 2019

Um turista suíço de 73 anos foi baleado no domingo (29), na Cidade Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro, durante uma tentativa de assalto. Michele Angelo Galli estava com a namorada em um carro quando foi atingido no peito. Ele foi baleado no tórax e, até segunda-feira (30), seguia internado em estado grave.

