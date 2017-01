Turquia diz ter obtido impressÃµes digitais de autor do atentado em boate de Istambul

O governo da Turquia informou ter obtido as impressões digitais e uma descrição básica do atirador que atacou uma boate de Istambul na noite de ano novo, deixando um rastro de 39 mortes. A polícia do país estaria próxima de identificar o autor do atentado, que permanece foragido.

Conforme o jornal turco Hurriyet, as autoridades disseram acreditar que o agressor possa pertencer a uma nação asiática e manter laços com o grupo extremista Estado Islâmico. A polícia local distribuiu uma foto em preto e branco de baixa resolução do suposto agressor, obtida por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Ao todo, oito pessoas foram detidas por possível ligação com o ataque. Em uma mensagem no aplicativo Telegram, o Estado Islâmico havia assumido a responsabilidade pelo atentado.

Membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), a Turquia faz parte de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Estado Islâmico,e lançou uma incursão na Síria em agosto para expulsar os radicais islâmicos de suas fronteiras. Isso pode ter motivado a retaliação por parte dos jihadistas.

