TVUrbana lança nova programação. Emissora altera conceito e quer ser reconhecida como a TV dos gaúchos

A TV Urbana de Porto Alegre reuniu convidados, lideranças e autoridades na noite desta terça-feira (13), na Praça dos Fundadores do Grêmio Náutico União, para apresentar ao mercado sua nova grade de programação. Fundada em 1972, a emissora, administrada por Airton Neves e seus três filhos, ganha repaginação, inclusive no que diz respeito à gestão, tendo como diretor executivo Guaracy Andrade, um dos responsáveis pelas mudanças que vem sendo impostas à TVU e que prometem alavancar a cada dia maior audiência, com profisisonais de peso do cenário local no comando de programas voltados a atender a todos os segmentos de público.

Ao abrir o evento, Airton Neves enfatizou seu entusiasmo com este momento que a TV Urbana vivencia, aproveitando para prestar uma homenagem aos jornaliastas falecidos no acidente com o vôo da Chapecoense. Na seqüencia, Guaracy Andrade falou de sua alegria em estar à frente deste desafio de mudar radicalmente o conceito da TV Urbana, que segundo ele, passa a ser “a TV dos gaúchos”. Isto porque, a programação centra esforços em temas relacionados à Capital, sua comunidade e entorno.

O jornalista e comunicador Felipe Vieira, que também integra a grade de programação da emissora, comandou a cerimônia, convidando seus comunicadores e profissionais a subirem ao palco para um brinde, selando o compromisso da TV Urbana junto a agências, patrocinadores e telespectadores. Um telão mostrou aos convidados um pouco de cada programa, adiantando que muitas novidades estão sendo formatadas para marcar este início de 2017. Esporte com Rogério Amaral, economia com Afonso Ritter, turismo com Henrique Raizler, entre outros, já abrem a programação nos primeiros dias do próximo ano. “E muito mais virá”, como salientou Airton Neves. Entretenimento, informação, cultura e gastronomia dominam a pauta da atual programação da nova TVU, a TV dos gaúchos, motivada a atender às expectativas e suprir demandas do mercado local.

