Uber permitirá gravação em áudio de corridas e fará checagem de paradas inesperadas

Motoristas e passageiros da Uber poderão gravar em áudio uma corrida em caso de emergência. Além disso, a empresa irá monitorar eventuais paradas não programadas numa corrida. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

As ferramentas fazem parte de um pacote de medidas anunciadas pela empresa na manhã desta quarta-feira (6), em São Paulo, para aumentar a segurança de seus usuários. As medidas deverão estar disponíveis em cidades brasileiras nos próximos meses.

Segundo a Uber, passageiros ou motoristas poderão gravar as corridas caso se sintam inseguros. As gravações poderão ser feitas pelo próprio aplicativo. A empresa diz que manterá o arquivo sob proteção digital. Nem mesmo o usuário do aplicativo que fez a gravação poderá ouvi-la.

O áudio poderá ser enviado para os escritórios da empresa. Com a gravação, a Uber diz que poderá ter uma melhor informação sobre o que aconteceu em uma corrida, em casos de emergência, e assim poder agir.

“Se houver necessidade, essa ferramenta pode ajudar a nos dar mais clareza sobre o que aconteceu dentro do veículo numa viagem”, disse Sachin Kansal, diretor global de produtos de segurança da Uber.

Outra medida anunciada pela empresa é o monitoramento remoto e em tempo real de eventuais paradas não planejadas no meio de uma corrida.

Na eventualidade de uma parada não programada no meio de um trajeto, o aplicativo poderá enviar uma mensagem para o motorista e para o passageiro. A Uber questionará se está tudo bem na viagem.

Entre as opções estarão acionar a polícia, enviar a localização da corrida para algum contato previamente cadastrado ou fazer um reporte à empresa. Essas três ferramentas já estavam disponíveis no aplicativo.

Para aumentar o vínculo do usuário do aplicativo com agentes de segurança, a Uber diz trabalhar, por exemplo, com a polícia mexicana para que, em casos de urgência criminal, o deslocamento da viagem possa ser acompanhado também pela polícia.

A Uber permitirá também que passageiros façam corridas com o uso de senhas entre motoristas, como uma checagem extra de que o passageiro está entrando efetivamente no carro que solicitou.

A empresa anunciou também que passará a exigir uma foto de documentos de passageiros que queiram pagar corridas em dinheiro. A Uber disse ter desenvolvido tecnologia capazes identificar falsificações em documentos. O sistema já está em teste no Chile e deve chegar ao Brasil em 2020.

Muitos motoristas brasileiros evitam viagens pagas em dinheiro, temendo estarem mais suscetíveis a assaltos.

Para Marlon Luz, vice-presidente da Amasp (Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo), as medidas são positivas para levar segurança a uma atividade cada vez mais insegura aos motoristas. Segundo ele, falta verificar a efetividade das ferramentas na prática.

Marlon observa que nesta semana, em apenas 12 horas, três de 600 motoristas da associação vinculados a um seguro veicular tiveram seus carros roubados. Ele cita ainda mortes e sequestros de motoristas como problemas frequentes no sistema de transporte por aplicativo.