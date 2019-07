O governo da Ucrânia reteve nesta quinta (25) um petroleiro russo em retaliação pelo incidente no qual três navios de guerra do país e 24 marinheiros foram aprisionados por Moscou em novembro do ano passado. A retenção da embarcação ocorreu no porto fluvial ucraniano de Izmail, que fica no ponto do delta do rio Danúbio que faz fronteira com a Romênia.

Deixe seu comentário: