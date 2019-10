Prosseguem até esta sexta-feira as inscrições para o mestrado acadêmico em Sistemática e Conservação da Diversidade Biológica da Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul). Voltado para graduados em qualquer área de conhecimento, o curso é gratuito e começará em março do ano que vem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320-2057 ou em www.uergs.edu.br.