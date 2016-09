Último suspeito de participar de morte de universitária se entrega à polícia

Leandro Soares Santos, de 30 anos, se apresentou à 13ª Delegacia de Polícia Civil nesta quarta-feira (14). Ele era o último suspeito procurado por envolvimento na morte da universitária Sara Votto Tótaro, de 22 anos. O crime ocorreu durante uma tentativa de roubo a veículo no mês de junho, na Zona Sul de Porto Alegre. Santos era considerado foragido.

Na manhã de segunda-feira (12), Bruno Alexandre Domingues Gurskas, de 32 anos, foi capturado no bairro Bom Jesus, na Zona Leste da Capital. Antes dele, dois adolescentes, um de 16 e outro de 14 anos, já haviam sido reconhecidos por testemunhas e, apreendidos. O rapaz de 16 anos confessou ser o autor dos disparos que vitimaram a estudante.

Crime

Na noite de 23 de junho, a universitária Sara Votto Tótaro voltava da faculdade com os pais e uma irmã. Ao chegarem na residência, na rua Gaurama, no bairro Cavalhada, foram abordados por quatro indivíduos. Os criminosos estavam em um Gol branco, e tentaram roubar o Volkswagen Up da família. Segundo a polícia, houve uma certa reação e a estudante foi baleada. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

