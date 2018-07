Últimos dias para ver a exposição Elephant Parade no Park

Uma das maiores exposições de arte do mundo, a Elephant Parade se despede do ParkShopping Canoas na próxima quinta-feira, 26 de julho. Quem for ao shopping ainda tem a chance de conhecer as 40 esculturas de elefantes decoradas por artistas internacionais, exibidas em diversas locações do mall. As peças, no tamanho real de um bebê elefante, já foram exibidas ao redor do mundo. Canoas é a 27ª cidade a receber a exposição, que seguirá para o Rio de Janeiro.

Ao final de cada edição, as obras são leiloadas e parte da quantia arrecadada é destinada à filantropia local e a projetos de preservação dos elefantes. “É uma atração interativa e com obras inéditas. Os visitantes poderão conferir o projeto que já é uma referência no meio artístico global”, destaca o gerente de Marketing do ParkShopping Canoas, Carlos Eduardo Zanon.

Deixe seu comentário: