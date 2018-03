A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou um acidente com morte em Santa Rosa, no km 175,7 da BR 472, por volta das 11h. A colisão frontal envolveu um caminhão de Santo Cristo/RS, que se perdeu e invadiu a pista contrária atingindo uma Hilux de Ijuí/RS.

O condutor da Hilux morreu no local. Ainda foi atingido um Fiat Uno que estava estacionado no acostamento, sem feridos. O trânsito está liberado no local.

