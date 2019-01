Um satélite japonês lançará uma chuva de meteoritos para espetáculo celeste

Um foguete japonês colocou sete minissatélites em órbita, nesta sexta-feira (18), um deles destinado a criar uma chuva artificial de meteoritos, como se fossem fogos artificiais espaciais. A ideia desse espetáculo celeste inédito foi de uma empresa baseada em Tóquio, que criou o dispositivo.

Solto no universo interestelar pelo pequeno foguete Epsilon-4, o artefato tem de liberar 400 minúsculas bolas que brilharão, enquanto cruzam a atmosfera no início de 2020 acima de Hiroshima.

O foguete decolou esta manhã do centro espacial Uchinoura, levando sete minissatélites, que incluem diversas tecnologias “inovadoras”, relatou o porta-voz da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa), Nobuyoshi Fujimoto.

Os satélites foram postos em órbita como estava previsto, um sucesso para o Epsilon. “Estava muito emocionada, sem palavras”, disse a presidente da empresa ALE, Lena Okajima, à agência de notícias japonesa Jiji.

A ALE criou o projeto de chuva de meteoritos, que se repetirá de 20 a 30 vezes. Em órbita a 500 quilômetros da Terra, o satélite da ALE descerá progressivamente até 400 quilômetros, durante o ano que vem.

A empresa quer fazer “o mundo inteiro” sonhar com “estrelas fugazes sob encomenda” lançadas no lugar certo, com a velocidade certa e na direção correta, conforme um processo técnico secreto.

De diferentes cores, as estrelas vão brilhar por vários segundos até sumirem totalmente. Se tudo acontecer como previsto, e o céu estiver claro, milhões de pessoas poderão ver este espetáculo em 2020, incluindo as zonas urbanas com muita poluição luminosa, como Tóquio, promete a companhia.

Rússia planeja publicidade no espaço

A startup russa StartRocket quer fazer anúncios no espaço. Segundo o site oficial da empresa, ela pretende viabilizar o projeto “The Orbital Display” (algo como “o cartaz orbital”, em tradução livre para português) usando CubeSats (nanosatélites cúbicos lançados através de outros satélites que já estão no espaço).

A ideia é que cada um desses satélites refletirá a luz do Sol para formar um só pixel; por causa disso, os anúncios serão visíveis apenas ao amanhecer e ao crepúsculo.

Ainda neste mês, a StartRocket vai buscar investidores, recrutar engenheiros e desenvolver controles de sistema. Em outubro deste ano, eles escolherão um local de produção, vão conceber anúncios e inaugurar um centro de controle para o primeiro envio de peça publicitário para o espaço.

Na teoria, o “letreiro” ficará de 400 a 500 km acima da órbita da Terra. As mensagens ficarão visíveis de três a quatro vezes por dia, serão visíveis para todos os sete bilhões de habitantes do planeta e terão entre si intervalos de seis minutos.

Vlad Sitnikov, corrdenador do projeto, disse ao Futurism que “nós viveremos no espaço” e vamos começar a enviar nossa cultura para lá. “Os profissionais com mais experiência tornarão isso melhor para todos”, contou.

Por outro lado, há quem não veja isso sem ressalvas. “É uma ameaça à liberdade astronômica da pesquisa do solo. Cada um desses pontinhos brilhantes e móveis no céu da noite é algo que pode interferir em nossa habilidade de coleter fótons de fontes astronômicas”, afirmou John Barentine, da Associação Internacional dos Céus Escuros (IDA, na sigla em inglês), ao Astronomy.com.

Deixe seu comentário: