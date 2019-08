Um turista chinês morreu e outro ficou ferido durante um assalto na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro

Um turista chinês morreu e outro ficou ferido durante um assalto na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, no fim da noite de quarta-feira (28). De acordo com informações do BPTur (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas), três bandidos abordaram Chen Cangyang, de 30 anos, e o outros dois estrangeiros na altura do Posto 9. Os chineses reagiram e dois deles acabaram sendo esfaqueados.

O crime ocorreu por volta das 23h15min. Os três chineses caminhavam no calçadão quando os bandidos chegaram. Armados com facas, eles renderam os estrangeiros. Os dois que reagiram acabaram sendo golpeados. Cangyang não resistiu aos ferimentos — ele faria aniversário no próximo dia 6. Liu Yue, de 32 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, ainda na Zona Sul. O terceiro chinês teve os pertences levados. Os criminosos fugiram.

Após o roubo, o chinês que não se machucou foi para o hotel no qual está hospedado, na Rua Visconde de Pirajá, também em Ipanema. Depois, seguiu para o Miguel Couto. Liu foi transferido para a Clínica São Vicente, na Gávea.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e instaurou um inquérito para investigar o crime. A Polícia Civil informou que “equipes da especializada realizam diligências para esclarecer o caso”.

Durante a madrugada desta quinta-feira, um grupo de cerca de 20 chineses esteve no Miguel Couto. Pela manhã, outros três estiveram na unidade de saúde, mas não quiseram falar com a imprensa. Procurado, o Consulado da China não quis se pronunciar sobre o episódio.

Suspeito detido

Segundo informações do 23º BPM (Leblon), uma denúncia chegou até policiais militares da unidade indicando a participação de um suspeito. Com a foto dele em mãos, agentes do Ipanema Presente encontraram o homem na Rua Teixeira de Melo, próximo à Praça General Osório, e o encaminharam para a Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), onde o suspeito está sendo ouvido por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital. Ele não estava armado no momento em que foi localizado.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem, pelo menos, oito passagens, veio do Nordeste ainda criança e vive em situação de rua até hoje. Ele estava preso e deixou a cadeia há apenas nove dias.

Três agentes do Ipanema Presente foram à Clínica São Vicente para ouvir Liu Yue e tentar que ele fizesse o reconhecimento dos criminosos. O chinês, porém, está sob efeito de remédios e, por isso, não conseguiu responder as perguntas.

Moradores relatam assaltos constantes

No local onde os turistas foram esfaqueados, na altura do número 272 da Avenida Vieira Souto, moradores comentam que os assaltos são frequentes na região, principalmente à noite. O nutricionista Eduardo Perini, de 49 anos, mora no bairro há mais de 40 anos e conta que a mulher e a filha já foram assaltadas no mesmo trecho da praia:

“Eles ficam sempre em grupos de três ou quatro pessoas, costumam andar dois na frente e outros mais para trás. E de una tempos para cá, as facas têm sido muito usadas por eles. Nós aqui somos treinados pela vida a não reagir, pode ser que eles não tenham essa noção e acabaram reagindo ao assalto. Ficamos sujeitos a essa violência.”

Já a analista de sistemas Flávia Duarte, de 37 anos, revela que mudou a rotina para evitar os assaltos.

“Eu antes fazia as minhas caminhadas à noite, mas de una tempos para cá, tenho acordado mais cedo, antes do trabalho, e ido bem cedinho, quando me sinto mais segura”, disse.

Chileno atacado

No dia 1º deste mês, um turista chileno foi atacado a facadas por um suposto ambulante, em Copacabana, também na Zona Sul. Ele caminhava com a namorada quando foi abordado na Rua Paula Freitas. Como se negou a comprar um produto, foi ferido. Um suspeito do crime foi preso.