Um vídeo mostra conversa vazada sobre Bolsonaro entre o presidente da França, a primeira ministra da Alemanha e o primeiro ministro da Inglaterra

O presidente Jair Bolsonaro retuitou, na tarde de domingo (25), um vídeo de uma conversa vazada entre a chanceler federal alemã, Angela Merkel , o presidente francês, Emmanuel Macron, e o premier britânico, Boris Johnson, em que os líderes europeus discutem as queimadas na Amazônia e afirmam que iriam contactá-lo para dialogar sobre a questão. Na filmagem, Merkel diz que irá entrar em contato com Bolsonaro nesta semana para que o presidente “não fique com a impressão de que está trabalhando contra ele”. As informações são do jornal O Globo.

“Desde o princípio busquei o diálogo junto aos líderes do G7, bem como da Espanha e Chile, que participam como convidados. O Brasil é um país que recupera sua credibilidade e faz comércio com praticamente o mundo todo”, tuitou o presidente.

“Somos uma das maiores democracias do mundo, comprometidos com a proteção ambiental e respeitamos a soberania de cada país. Meu muito obrigado a dezenas de chefes de estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil!”, completou.

Na filmagem, realizada durante uma reunião durante o encontro do G7 em Biarritz, na França, é possível ouvir Angela Merkel dizer que irá telefonar para Bolsonaro na próxima semana para que o presidente brasileiro “não fique com a impressão de que estou trabalhando contra ele”.

Em seguida, Johnson, premier britânico empossado no dia 24 de julho, disse achar o contato de Merkel “importante”. Macron, por sua vez, pergunta de quem o grupo está falando e, após a chanceler alemã afirmar que tratava-se de Bolsonaro, o líder francês começa a esboçar uma resposta, um dedo é visto na frente da câmera e a transmissão foi interrompida.

Anfitrião da reunião do G7, Macron levou a questão dos incêndios na Amazônia ao encontro e pediu “mobilização de todas as potências” para ajudar o Brasil e os demais países afetados pelas queimadas. O líder francês chegou a afirmar que Bolsonaro mentiu sobre compromissos climáticos e declarou que será contrário ao acordo entre a UE (União Europeia) e o Mercosul — posicionamento endossado por membros pequenos do bloco europeu, mas questionada por Merkel e Johnson.

Bolsonaro, por sua vez, criticou a posição de Emmanuel Macron e disse que não irá procurá-lo, mas que aceitaria conversar se a iniciativa partisse do francês. A conta oficial do presidente no Facebook endossou ainda um comentário que zombava da diferença de idade entre Macron e sua esposa, Brigitte, 24 anos mais velha. A postagem do presidente, que é 27 anos mais velho que sua esposa Michelle, repercutiu na imprensa francesa, que criticou a atitude sexista do líder brasileiro.

Deixe seu comentário: