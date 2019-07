Uma das mais tradicionais festas da Serra Gaúcha, a Festiqueijo segue até o dia 28 de julho

Uma das mais tradicionais festas da Serra, a Festiqueijo, realizada em Carlos Barbosa, tem duração de um mês segue até 28 de julho. Na última sexta-feira (5), o festival recebeu a visita do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior.

O governador expressou a sua alegria em participar do evento. “O festival é um exemplo da capacidade empreendedora, de gerar riqueza, evidenciando a dedicação e o esforço do povo de Carlos Barbosa. Queremos estimular quem empreende e que o RS seja lembrado como um Estado forte, com povo trabalhador”, afirmou.

O prefeito de Carlos Barbosa, Evandro Zibetti, que participou de toda a agenda no município, agradeceu a visita de Leite e ressaltou a importância do apoio aos produtores e industriais locais.

A festa, que ocorre desde 1987, exalta a gastronomia produzida pelas empresas locais. Os frequentadores podem desfrutar de mais de 40 tipos de queijos, pratos da culinária italiana e vinhos e espumantes produzidos na região. Os produtos estão distribuídos em cerca de 40 estandes, incluindo um centro de compras, com comércio de vestuário e de alimentos, que também foi visitado pelo governador. No primeiro fim de semana, a festa registrou recorde de público em comparação com o ano passado, de acordo com os organizadores.

Representantes da ACI (Associação do Comércio, Indústria e Serviços) de Carlos Barbosa aproveitaram para entregar ao governador um documento com demandas relacionadas à infraestrutura. Também convidaram Leite a palestrar na cidade e a visitar as feiras da ACI.

Marisa Kaspary Zanatta, presidente da entidade que representa cerca de 700 associados, enfatizou o apoio ao governador, explicando que as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo dão confiança aos empreendedores.

Leite lembrou que, nas últimas semanas, foram anunciados R$ 300 milhões para investimentos em rodovias, e traçou um panorama das medidas que estão sendo tomadas com objetivo de retomar o crescimento econômico e estimular uma agenda de desenvolvimento.

Antes da Festiqueijo, o governador havia visitado as sedes da empresa Tramontina e da Cooperativa Santa Clara. Antes da agenda em Carlos Barbosa, Leite compareceu a compromissos em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos.

