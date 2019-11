Uma estudante está sendo processada por encorajar o suicídio do namorado nos Estados Unidos

Uma aluna da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, foi denunciada por homicídio culposo após seu namorado se suicidar no dia da formatura dele, anunciou a promotoria local na segunda-feira (28). O crime do qual Inyoung You, 21, é acusada ocorre quando uma pessoa mata outra sem intenção, por negligência, imprudência ou imperícia.

Alexandre Urtula, 22, se jogou de um prédio de estacionamentos em 20 de maio —sua namorada estava presente no momento, segundo a acusação. Naquele dia, a família dele viajou de New Jersey a Boston para comparecer à sua formatura. Ele morreu cerca de 90 minutos antes do início da cerimônia.

A promotora responsável pelo caso, Rachael Rollins, afirmou que You abusou física, verbal e psicologicamente de Urtula durante o ano e meio em que estiveram juntos —o abuso teria se intensificado nos dias que precederam a morte dele.

Rollins afirmou que colegas e familiares do jovem relataram os episódios de abuso, que também aparecem no histórico de mensagens trocadas entre os dois e no diário de Urtula. You teria dito centenas de vezes ao namorado que ela, a família dele e o mundo ficariam melhores sem ele, segundo a promotora.

A denúncia argumenta que o comportamento de You foi “inconsequente e irresponsável”. “Ela criou condições que colocaram a vida dele em risco”, disse Rollins. O caso é similar ao de Michelle Carter, que foi condenada pelo mesmo delito em 2017 por repetidamente enviar mensagens de texto incentivando Conrad Roy, um amigo próximo, a cometer suicídio —o processo atraiu grande interesse nos EUA e foi retratado em um documentário do canal HBO.

You estudava economia e se formaria em maio de 2020. Em agosto, ela abandonou as aulas e atualmente está na Coreia do Sul, onde nasceu. A promotora disse não saber se ela retornará voluntariamente aos Estados Unidos para responder ao processo e afirmou que levá-la de volta.

Tramita na Assembleia Legislativa do estado de Massachusetts, onde os dois casos ocorreram, um projeto de lei chamado “Lei de Conrad”, que criminalizaria o ato de coagir ou encorajar alguém a cometer suicídio —a pena seria de até cinco anos de prisão. No Brasil, instigar alguém a se suicidar ou prestar auxílio para que ela o faça é crime punível com dois a seis anos de prisão.

No Brasil

A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%, alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados comparam as mortes autoprovocadas registradas pela organização em 2010 e em 2016 em diversos países do mundo.

A taxa média esconde enormes diferenças no número de casos por sexo, que mostram que os homens morrem mais por causas autoprovocadas: foram 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres e 9,7 a cada 100 mil entre os homens em 2016 contra 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres e 9 a cada 100 mil entre os homens em 2010.

Embora os números mundiais estejam em queda, os dados ainda são alarmantes: cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos.

Na comparação entre continentes e subcontinentes, o único que registrou aumento na taxa de suicídios foi a América, com incremento de 6% na comparação com 2010. O Brasil, com alta de 7%, teve crescimento na taxa acima da média dos países do continente.

O suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você é o primeiro e mais importante passo. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) é responsável por promover apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo gratuitamente, sob total sigilo, por telefone (188), email e chat 24 horas todos os dias.