Uma pane paralisou o pagamento com os cartões Visa na Europa e fez com que clientes largassem as compras no chão das lojas

Uma pane no sistema de pagamentos Visa paralisou transações em toda a União Europeia na sexta-feira (1º). Ainda não se sabe qual é a causa do problema, que tem feito cartões que permitem quitar uma conta aproximando-o da máquina, semelhante ao Bilhete Único serem rejeitados. Esse tipo de cartão é popular no bloco econômico onde vivem 500 milhões de pessoas.

“Estamos passando por uma disrupção de serviço que previne o processamento de alguns pagamentos”, disse a empresa americana em um comunicado oficial.

A pane começou por volta das 15h30min do horário central europeu. “Estamos investigando a causa e trabalhando o mais rápido possível para resolver a situação.”

Não há relatos, no meio-tempo, de que as bandeiras rivais Mastercard e American Express passem por dificuldades, e tampouco há impedimentos para usar o Visa para sacar dinheiro.

Questionada pela agência de notícias France Presse, a empresa não disse quantos usuários estavam prejudicados. O banco HSBC informou os clientes, no meio-tempo, de que as operações estavam sendo retomadas de maneira lenta e ainda eram intermitentes.

A assessoria de imprensa da Visa no Brasil informou que sua rede funciona normalmente no país. Em nota enviada à reportagem pela Visa na noite de sexta, a companhia disse que o problema – resultado de uma falha de hardware – estava praticamente solucionado. “Não temos razões para acreditar que isso está associado a um acesso não autorizado ou a um evento malicioso”

Nas redes sociais, usuários contam que desistiram das compras ante as falhas técnicas, abandonando as sacolas nas lojas – é cada vez menos comum o uso de dinheiro em efetivo na Europa, onde imperam esse tipo de cartão e já se espalham as transações feitas direto com o celular.

Para quem está viajando, a queixa é na compra de bilhetes de trem nas máquinas automáticas, que não aceitam dinheiro em espécie.

Para além da pane em si, analistas se preocupam com o momento pouco auspicioso em que ela foi detectada, segundo o jornal Guardian.

O problema surgiu no fim do expediente, numa sexta de início de mês, quando trabalhadores deixam os escritórios após a semana de atividade.

Na Espanha, a polícia publicou mensagem em uma rede social tranquilizando os usuários do cartão. “Se não conseguirem pagar algo, não é por terem sido roubados ou hackeados.” Acompanha foto do personagem Jack Sparrow, de “Piratas do Caribe”, gritando.

