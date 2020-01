Mundo União Europeia diz que ficou preocupada com a detenção do embaixador britânico no Irã

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

Estudantes protestam em frente a uma universidade em Teerã Foto: Reprodução Estudantes protestam em frente a uma universidade em Teerã. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O chefe da diplomacia da UE (União Europeia), Josep Borrell, disse neste domingo (12) que ficou muito preocupado com a detenção temporária do embaixador britânico no Irã, Rob Macaire, e pediu calma ao país do Oriente Médio.

“Muito preocupado com a detenção temporária do embaixador britânico Rob Macaire no Irã. Total respeito à convenção de Viena é uma obrigação”, disse Borrell.

Acusado de incitar protestos, Macaire foi preso na noite de sábado (11) em Teerã e depois liberado. “Fui a um evento anunciado como uma vigília pelas vítimas da tragédia. É normal querer prestar homenagens – algumas das vítimas eram britânicas. Saí depois de cinco minutos, quando algumas pessoas começaram a cantar palavras de ordem”, disse o embaixador.

O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, classificou o episódio como “violação flagrante da legislação internacional”.

Os protestos foram registrados em Teerã e em outras cidades do país depois que o Irã assumiu a responsabilidade pela derrubada de um avião ucraniano.

