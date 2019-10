Unicred Integração apresenta projeto Vida que Prospera

A Unicred Integração apresenta um projeto de educação financeira pioneiro dentro do Sistema Unicred Brasil e inédito em relação ao seu formato e abrangência no Rio Grande do Sul. Com o propósito de tornar a vida das comunidades onde está inserida mais cooperativa e sustentável, o Vida que Prospera vai oferecer educação financeira de forma voluntária ao maior número possível de crianças e adolescentes e, com isso, ajudar a fazer a diferença na vida de cada um.

O projeto será desenvolvido em três frentes: comunidade, colaboradores e cooperados. Na primeira, um ônibus visitará escolas das cidades onde a Unicred Integração está presente, alcançando estudantes do Ensino Fundamental e, a longo prazo, do Ensino Médio e universitários. O ônibus foi projetado especialmente para se transformar em um miniauditório para a exibição de vídeos e realização de bate-papos e eventos. Em cada escola visitada pelo projeto, será desenvolvido o Jogo do Desafio, uma atividade educativa e lúdica sobre educação financeira. Também está sendo disponibilizado à comunidade no site do projeto, conteúdos, dicas, simulador, e-books e artigos sobre reflexão crítica na tomada de decisão financeira, planejamento de gastos e reais necessidades de consumo. As demais frentes envolverão colaboradores da Cooperativa, com promoção do voluntariado e rodas de conversa, e também cooperados, por meio da realização de eventos sobre educação financeira.

A primeira vice-presidente da Unicred Integração, Dra. Deize de Zorzi Piccoli, madrinha do projeto, explica que a inciativa tem como principal foco o cooperativismo. “Há tempos buscávamos um modelo ideal de projeto social em que pudéssemos exercer um dos princípios do cooperativismo, que é o de melhorar a comunidade onde estamos inseridos. Era uma demanda antiga da nossa Cooperativa, que agora conseguimos suprir de maneira inédita e exemplar”, comemora.

Ela salienta que um dos méritos do projeto é seu alinhamento com alguns dos propósitos do cooperativismo, ou seja, a ajuda mútua e a parceria. “Além da maneira lúdica e pedagógica que encontramos de explicar, principalmente à comunidade escolar, que dinheiro não dá em árvore e nem cai do céu, e que é preciso estar preparado para enfrentar o estilo consumista que a sociedade impõe”, complementa Piccoli.

O diretor de Operações da Unicred Integração, Fabiano Kruchin, entende o Vida que Prospera como um projeto a longo prazo oferecido pela Cooperativa por meio de ações continuadas e remodeladas. “A iniciativa é ampla, existe uma gama de possíveis ações relacionadas com educação financeira. Destaco a nossa plataforma do projeto, o ônibus que irá levar conhecimento para cada uma das escolas que participará do projeto. A abordagem que teremos durante as atividades é outro ponto importante: são as escolhas que farão a diferença para o futuro da vida financeira de cada criança impactada. Destacaria também a escolha do público, que são as crianças das escolas de Ensino Fundamental. E, para finalizar, a motivação de voluntariado dos colaboradores da Unicred Integração”, observa Kruchin.

Proposta pedagógica

A consistência pedagógica é uma marca forte do Projeto. Com o Jogo do Desafio, por exemplo, é promovida uma atividade lúdica e interativa com os alunos, ambientada em um tabuleiro gigante. O jogo surgiu como uma possibilidade de vivenciar com os alunos um dos elementos subjetivos da educação financeira, que é o de fazer escolhas, além de desenvolver habilidades cognitivas de cálculos simples de soma e subtração, no caso das séries iniciais. “No desafio são apresentadas algumas necessidades básicas e despesas do dia a dia que devem ser percebidas e reconhecidas. A partida promove a integração entre os colegas, exige atenção e escuta. Foram elencados temas como alimentação, saúde, educação, lazer e transporte como necessidades comuns a todos”, explica a consultora pedagógica Fabrícia Bisol Finco.

Finco lembra que o Vida que Prospera promove atividades que contemplam as Unidades Temáticas e Objetos de Conhecimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para as séries iniciais do Ensino Fundamental e propõe o desenvolvimento de suas habilidades em atividades dinâmicas e colaborativas.

Primeiras ações

A ação piloto do projeto foi realizada no Colégio Murialdo – Unidade de Caxias do Sul, no dia 02 de outubro. As próximas ações a serem desenvolvidas com estudantes com o Jogo do Desafio ocorrem no final de outubro em escolas de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Pelotas e São Lourenço do Sul. Ao longo de novembro, serão contempladas escolas de Caxias e cidades da região nordeste do Estado.