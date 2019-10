Unidade da Cotrijal de Colorado comemora 50 anos

Era 25 de outubro de 1969 e toda a comunidade se preparou para a grande festa de inauguração de uma estrutura modelo, com equipamentos de ponta para a época. A Cotrijal estava expandindo a sua estrutura além da sede, iniciando as atividades na unidade número dois da cooperativa em Colorado. O associado José Elido Zanolla se lembra muito bem de cada detalhe daquele dia que marcou história no município.

Filho de produtores, Zanolla tinha 24 anos na inauguração e, por ser funcionário público, ficou responsável pelas bandeiras e por auxiliar o prefeito Luiz Grandeaux na construção do seu discurso. “Tudo era festa”, recorda ele, referindo-se ao desfile de tratores, a colheita de trigo e a presença do então ministro da Agricultura, Ivo Arzua Pereira.

“Hoje, lembrando destes 50 anos de história, reflito que aquele momento marcou o início de uma era com nova visão sobre a agricultura, melhor orientada, com acesso a produtos e informações através da cooperativa. Foi assim que os produtores da região cresceram, evoluindo em tecnologia, produtividade e qualidade de vida”, apontou o produtor, que teve forte participação dentro da Cotrijal. “O cooperativismo é o meu sangue. Tenho orgulho de fazer parte desta história, deste quadro social que tem responsabilidade e integridade como marca do seu dia a dia de trabalho”.

Dia de comemorações

Em 2019, o dia 25 de outubro também foi de confraternização na Unidade da Cotrijal de Colorado. Associados e membros da comunidade se reuniram para relembrar e celebrar a trajetória. Foram 15 quilos de bolo servidos para quem passou pela estrutura.

“A Cotrijal tem sido fundamental para a geração de empregos, de renda para o município, principalmente dando suporte de qualidade para a atividade agropecuária da região. Temos muitos motivos para comemorar. Passamos por momentos difíceis de frustração e seguimos fortes, também graças ao apoio e solidez do trabalho do produtor”, agradeceu Walter Walker, gerente da Unidade de Negócios de Colorado.

Também estiveram presentes na comemoração: José Valdir Kappaun, conselheiro representante dos Líderes de Núcleo da Região Um; Mateus Tonezer, conselheiro de Administração; Celito Dal Pizzol, conselheiro Fiscal; e colaboradores da Cotrijal.

Momento de Alegria

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destaca que a comunidade de Colorado sempre foi muito receptiva à cooperativa. “Terra de gente trabalhadora, que busca evoluir. Por isso que temos estado atentos às necessidades dos produtores e investido em melhorias”, afirma.

Parte importante dos 62 anos da história da Cotrijal

A Cotrijal foi fundada em 14 de setembro de 1957, em Não-Me-Toque e a instalação da unidade em Colorado, em 1969, facilitou a vida dos associados que já eram atendidos pela cooperativa. Foi a primeira unidade a receber estrutura de silos, em vez de armazéns, visando garantir a qualidade do produto estocado e dando início a uma época de grande expansão na cooperativa.

Hoje a Cotrijal está presente em 32 municípios, com 56 unidades. Em Colorado, a estrutura é composta pelos setores de Atendimento ao Produtor, Departamento Técnico e Veterinário, Lojas e Supermercados.