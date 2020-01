Verão Unimed contribui para o Projeto RS Verão Total 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

Com o objetivo de contribuir para o cuidado com as pessoas e garantir a segurança dos veranistas do litoral gaúcho, cerca de 50 guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-RS) foram treinados pelo SOS Unimed, em Tramandaí, no litoral gaúcho. A Unimed capacitou a equipe de guarda-vidas para realização de manobras de suporte básico de vida e uso do desfibrilador externo automático.

Além disso, a cooperativa disponibilizará 12 pranchões de salvamento em alto mar e 10 desfibriladores para utilização do Corpo de Bombeiros Militar nos quadriciclos durante a operação no litoral. De acordo com o coordenador de Operações da Operação RS Verão Total, Major Antunes, os equipamentos são essenciais para a prevenção ao afogamento com a utilização dos pranchões delimitando a linha de banho dentro do mar. “O uso do desfibrilador é uma inovação na beira-mar do Rio Grande do Sul, sendo utilizado pela primeira vez em 50 anos”, afirma o Major Antunes.

Para o coordenador médico do SOS Unimed, Dr. Marcelo Hartmann, a iniciativa da Unimed é uma forma de cuidar ainda melhor de todos que veraneiam no litoral gaúcho. “Os equipamentos disponibilizados pela Unimed tornam o resgate nas águas mais rápido, facilitando o trabalho dos guarda-vidas”, ressalta.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Dr. Flávio da Costa Vieira, sinaliza que a parceria materializa o propósito da cooperativa no cuidar de pessoas e o seu papel social de apoiar iniciativas como o RS Verão Total. O CBM destacou ainda a parceria da Unimed na Operação RS Verão Total, informando que a instituição faz parte da história do Corpo de Bombeiros gaúcho.

Unimed no litoral

Durante o verão, a Unimed intensifica a sua presença no Litoral Norte e Costa Doce entre 20 de dezembro de 2019 e 1º de março de 2020. O objetivo é garantir a segurança médica também durante o período de férias. Com consultas e exames em clínicas e pronto atendimento em hospitais, os clientes poderão encontrar a assistência da ampla rede de médicos e serviços da Unimed nas principais praias do Litoral Norte e Costa Doce. As lojas nessas regiões oferecem ainda serviços administrativos como autorizações, atualização cadastral, vendas e segunda via de fatura. A lista completa de médicos e área de atuação pode ser acessada em www.unimedpoa.com.br/guia-medico. Para obter demais informações, os usuários podem entrar em contato pela Central de Informações: 4004.2040.

