Universitários distribuirão marmitas para pessoas em situação de rua em Porto Alegre

Como parte da segunda etapa do Trote Solidário Fadergs, a instituição distribuirá neste sábado (5) cerca de 150 marmitas para pessoas em situação de rua. Esta ação é uma parceria entre a instituição e a ONG Morador de Rua Existe, que oferece almoços completos e gratuitos no primeiro sábado de todo mês. O evento terá início às 15h, na Praça Otávio Rocha, localizada no centro de Porto Alegre.

Em setembro, o primeiro trote solidário do semestre levou calouros e veteranos para doar sangue no Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul. A partir de campanhas de responsabilidade social, o Trote Solidário dá boas-vindas aos calouros desde 2018. O objetivo da iniciativa é incentivar a prática de boas ações, auxiliar na melhora da sociedade e estimular a convivência saudável e a aproximação entre os estudantes.

A ação permite que alunos participem de todas as etapas: arrecadação, preparo e entrega das marmitas. Os alimentos que serão utilizados para as quentinhas foram doados por alunos e professores. Já o preparo das refeições ficará por conta dos alunos do curso de Nutrição, com apoio dos professores do curso, e será realizado no laboratório da sede Galeria Luza.

“Essa ação é uma forma de mobilizar os alunos em uma atividade que tem o objetivo de fazer o bem para uma comunidade. A ideia é despertar o senso de responsabilidade social, seja doando, cozinhando ou ajudando na entrega. E este é um dos grandes objetivos da Fadergs: formar profissionais socialmente responsáveis”, enfatiza Ticiana Moscardini, coordenadora de qualidade acadêmica da instituição.

Os estudantes interessados em participar do Almoço do Bem podem se voluntariar para auxiliar na entrega das marmitas na tarde de sábado. O encontro está marcado para as 13h30, na Galeria Luza.

