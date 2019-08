Uruguai: desemprego bate recorde nos últimos 12 anos   e é maior entre mulheres

O Uruguai registrou a maior taxa de desemprego do trimestre dos últimos 12 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística do país, que apontou, para o mês de junho, uma taxa de desemprego de 9,8%. A estimativa é de que o país tenha perdido cerca de 15 mil postos de trabalho.

A taxa de emprego do mês de junho ficou em 55,3%, com uma queda de 1,7 ponto percentual em relação ao mesmo período, em 2018. A menor taxa de emprego abrange a população de jovens, dos 14 aos 24 anos, e a população idosa, com mais de 60 anos. A taxa também varia conforme o gênero: entre pessoas de 14 a 24 anos, 47,4% dos homens estão empregados contra 35,4% das mulheres. Considerando a população economicamente ativa, entre 25 e 60 anos, cerca de 93% dos homens estão empregados, contra 78% das mulheres.

O Uruguai tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes e, atualmente, há cerca de 190 mil desempregados no país. Conhecido por ser um país progressista e com forte estabilidade política e social, o Uruguai enfrenta um grande problema econômico em relação ao emprego.

