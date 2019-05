Orientações de prevenção, distribuição de preservativos e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C serão oferecidos ao público neste sábado, 25, na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Das 14h às 19h, o ônibus estaciona ao lado da chaminé da Usina do Gasômetro (avenida Presidente João Goulart, 511), em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: