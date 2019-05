UTI neonatal em Erechim fecha após bebê contrair catapora

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Santa Terezinha, em Erechim, foi fechada temporariamente nesta semana após um bebê contrair catapora. A UTI não deve receber novos pacientes até o dia 8 de junho, quando será reaberta. Segundo Instituição, a Central de Leitos do Estado foi comunicada para encaminhar recém-nascidos para outros hospitais da região. As crianças que já estavam na UTI seguem sendo monitoradas no local devido risco de contágio. O bebê que contraiu a doença foi isolado e está em estado grave. O hospital ainda não informou como a criança adquiriu a doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, a catapora é facilmente transmitida para outras pessoas. O contágio acontece por meio do contato com o líquido da bolha ou pela tosse, espirro, saliva ou por objetos contaminados pelo vírus, ou seja, contato direto ou de secreções respiratórias. Indiretamente, é transmitida por meio de objetos contaminados com secreções de vesículas e membranas mucosas de pacientes infectados. O período de incubação do vírus Varicela, causador da Catapora, é de 4 a 16 dias. A transmissão se dá entre 1 a 2 dias antes do aparecimento das lesões de pele e até 6 dias depois, quando todas as lesões estiverem na fase de crostas.

