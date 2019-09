O Sine Municipal realiza mais uma edição do Dia D nesta sexta-feira (27), com vagas voltadas a PCDs (Pessoas com Deficiência) e reabilitados do INSS. Entre 9h e 13h, na sede do Sine, 91 vagas de emprego serão oferecidas em parceria com 15 empresas convidadas. Os interessados devem comparecer ao Sine para entrevistas, na avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá.

