Vai começar a Campanha do Brinquedo 2019 de Porto Alegre

Se você tem um brinquedo que não usa mais, guarde, pois a Campanha do Brinquedo já vai começar. O pré-lançamento da ação acontecerá nesta quinta-feira (22), às 14h, no Salão Nobre do Paço Municipal, no Centro Histórico de Porto Alegre. Durante a cerimônia, vão estar presentes o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a primeira-dama Tainá Vidal, a secretária de Desenvolvimento Social e Esporte Comandante Nádia, parceiros e apoiadores.

A campanha de arrecadação de brinquedos é coordenada pelo Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte, e conta com o apoio do Gabinete de Comunicação Social. Em 2018, a ação conseguiu entregar mais de dez mil brinquedos para as crianças de 55 entidades vinculadas à Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) ou credenciadas por e-mail. No ano passado, os brinquedos foram entregues em duas etapas, a primeira no Dia das Crianças, no qual foram distribuídas 6.385 doações, e no Natal, que foram doados 4.548 brinquedos.

