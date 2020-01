Verão Vai começar o Rede Pampa Summer Lounge

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

A partir do dia 17, veranistas poderão desfrutar do espaço à beira mar de Capão da Canoa. Atrações são voltadas para todos os públicos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Mais uma vez a Rede Pampa marca presença no litoral norte gaúcho com o Summer Lounge, localizado na beira da praia de Capão da Canoa, ofertando diversas atrações para os veranistas de todas as idades. O espaço começa a operar no próximo dia 17, sexta-feira e este ano ainda maior. São 1.700 metros quadrados, com área construída de 110 metros quadrados. A atração se estende até o dia 25 de fevereiro, com atrações diárias, das 9h às 19h.

Com opções de lazer, diversão e música, os atrativos oferecidos para a população no Rede Pampa Summer Lounge são todos gratuitos. É possível adquirir empréstimo de bicicletas, adulta e infantil, skates, além de espaços para as práticas de slackline, vôlei, beach tennis e frescobol. Além disso, o público pode participar das aulas de ginástica, que acontecem de segunda a sexta-feira, pela manhã e a tarde, e contam com roteiros de alongamento, circuito funcional, localizada, elásticos e step. Aos sábados e domingos será a vez das animadas aulas de zumba e de ritmos.

De acordo com o presidente do grupo, Alexandre Gadret, no último verão o espaço proporcionou o empréstimo de mais de três mil bicicletas e levou mais de 2.500 pessoas para as aulas de danças e ginástica. “Foi uma temporada de sucesso e queremos repeti-la. Nossa intenção é levar opções de lazer, descanso, diversão e entretenimento aos que forem visitar nossas instalações. Esta atividade já é uma tradição que se tornou motivo de muito orgulho para a Rede Pampa”, ressalta.

