Vai para o Beira-Rio? EPTC divulga esquema de trânsito para Inter e Cruzeiro

Para o confronto que ocorre nesta quarta-feira (4) entre Inter e Cruzeiro, válido pela Copa do Brasil, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre preparou um esquema com algumas mudanças para o trânsito na capital. A expectativa é de que cerca de 50 mil torcedores compareçam ao estádio Beira-Rio, que abre os portões às 18h30. Já a partida inicia às 21h30.

A partir das 19h30, dez ônibus Especial Futebol sairão do Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atenderão a região pelo corredor da avenida Padre Cacique. Os serviços de lotação e de táxi também serão reforçados. Serão ofertadas mais seis linhas de lotações. Após o jogo, elas estarão estacionados na rua Nestor Ludwig (antiga rua A), para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis/Cavalhada.

A empresa informa ainda que após o jogo, a avenida Edvaldo Pereira Paiva terá fluxo único em direção ao Centro Histórico, com monitoramento dos agentes no local. Quem utilizar a rua Fernandão também poderá fazer o deslocamento para a Zona Sul pela Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio). Os motoristas que desejarem evitar as imediações do estádio poderão utilizar como alternativa para a Zona Sul a 3ª Perimetral ou o eixo da Ipiranga, Azenha, Carlos Barbosa e Oscar Pereira.