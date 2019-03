A Vale registrou lucro líquido de R$ 25,657 bilhões em 2018, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (27) pela companhia. O desempenho foi o melhor desde 2011 e representou uma alta de 45,6% na comparação com o ano anterior. No resultado medido em dólares, a Vale reportou lucro líquido de US$ 6,860 bilhões em 2018, US$ 1,5 bilhão superior ao de 2017.