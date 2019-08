Vale Verde: criminosos assaltam agência bancária e fazem cordão humano com clientes e funcionários

Cerca de 15 pessoas foram usadas para formar um cordão humano durante assalto a uma agência bancária do Sicredi, no início da tarde desta quinta-feira (8), em Vale Verde. O município, que fica a cerca de 125 km de Porto Alegre, já foi alvo de duas tentativas de assalto em 2016. Na primeira delas, sem sucesso, os seguranças do local encontraram uma bomba próximo ao caixa eletrônico.

Bandidos armados com fuzis fugiram em direção a capital. Informações preliminares indicam que nenhuma das vítimas ficaram feridas.

Para a ação os criminosos utilizaram três veículos sendo que um deles foi localizado capotado.

Deixe seu comentário: