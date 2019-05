Valencia vence o Barcelona e ganha a Copa do Rei

A temporada sem brilho do Barcelona, com altos e baixos entre o título espanhol e a eliminação nas semifinais da Champions, terminou de forma melancólica. O time catalão não conseguiu superar o Valencia, que aproveitou as poucas chances que teve, abriu boa vantagem e assegurou o título da Copa do Rei ao vencer por 2 a 1, neste sábado (25), em Sevilha. Gameiro e Rodrigo fizeram para o Valencia, e Messi descontou.

A derrota na final da Copa do Rei encerra com gosto amargo uma temporada em que o Barcelona pode ter o que comemorar, mas também tem a lamentar. Apesar da conquista do título espanhol, o time de Ernesto Valverde passou longe do brilhantismo de outrora e teve como base para a conquista as atuações individuais de Messi. A queda nas semifinais da Champions, com uma derrota por 4 a 0 para o Liverpool, somada à perda do título da Copa do Rei certamente pesarão na balança que deve pesar a favor de mudanças no clube catalão.

Ao superar o Barcelona e conquistar o tradicional troféu, o Valencia encerra um jejum de 11 anos, uma vez que não conseguia um título desde a temporada 2007/08, quando ficou justamente com a Copa do Rei. O triunfo na final também coroa a temporada do centenário do clube valenciano, que terminou o Campeonato Espanhol na quarta colocação.

Para conseguir a primeira vitória sobre o Barça na temporada, o Valencia usou a precisão quando teve chances no ataque. Embora tenha visto o adversário dominar a posse de bola, o time comandado por Marcelino Toral se manteve firme na defesa e não deixou o Barça finalizar. Quando foi ao ataque, foi letal – apesar da chance que Piqué salvou em cima da linha. Gameiro e Rodrigo encaminharam a vitória, que foi garantida na etapa final apesar do gol de Messi.

Criado em 2019, o colegiado tem como objetivo incrementar a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Os dois primeiros encontros foram em Belo Horizonte, em março, e em São Paulo, no mês seguinte.

Saldo negativo

O Barcelona parece ter saído da temporada 2018/19 com um saldo negativo. E a imprensa catalã não perdeu a oportunidade para fazer críticas.

O jornal “Sport” usou a manchete “Messi está sozinho” para tentar resumir a temporada, na qual o time blaugrana muitas vezes dependeu das grandes exibições do camisa 10 para sair vitorioso. Autor do gol do Barça diante do Valencia, o capitão da equipe foi elogiado em meio à atuação abaixo da média de toda a equipe.

“Messi chutou uma bola na trave, fez um gol, mas não foi suficiente. E pede a gritos novos sócios, destaca o diário esportivo.

O “Mundo Deportivo”, outro jornal que dedica sua cobertura ao Barcelona, foi menos crítico e destacou a derrota para o Valencia como “Outro golpe”, lembrando a eliminação na Champions com um revés de 4 a 0 diante do Liverpool. A publicação indicou que “o time está afetado e requer um diagnóstico” para o futuro.

Deixe seu comentário: