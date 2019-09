Valkiria cria para Naturale

Durante 10 semanas, a equipe de criação trabalhou na concepção do projeto. Com o objetivo de fugir do design e das cores utilizadas tradicionalmente pelas marcas do mesmo segmento, a partir da definição da arquitetura da informação da embalagem, os profissionais optaram por dar destaque ao nome Supreme. “Decidimos não usar imagens do produto e nem sugestões de consumo. Foi uma estratégia de posicionamento para um produto novo, que vai competir com as granolas mais tradicionais do mercado brasileiro”, avalia o diretor de negócios Moisés Hansen.

Para compor a identidade visual, foram utilizados branco, como base, preto, para equilíbrio e contraste, além de tons vibrantes chapados: coral, verde e azul, para distinguir os três tipos diferentes: Muesli, Origem e Zero.

Segundo Hansen, as cores estão alinhadas com o posicionamento da Supreme. “Elas se relacionam com o sabor de cada produto e dão força na gôndola, conferindo, ainda, uma conexão à linha com o universo jovem e despojado, em oposição ao clássico e habitual tão presentes no segmento”, afirma o diretor, que completa: “Toda a linguagem visual foi pensada para possibilitar, no futuro, a extensão da linha, caso a empresa queira fazer”.

As embalagens também receberam um selo vegano, para diferenciá-las nos pontos de venda. Feitas em polipropileno, com acabamento em laminação fosca, possuem apliques de verniz localizado. Em formato stand up pouch, possuem abertura e fechamento tipo ziplock.

Atuando desde 2013, o Valkiria Inteligência Criativa se classifica como um estúdio de design híbrido, especialista em layouts para produto, embalagem e branding. “Criamos valor para as pessoas para que possam ser felizes com nossos projetos, a partir de um consumo consciente que traga bons resultados para os clientes e para nós. Prezamos pelo bom relacionamento com nossos parceiros e pela excelência em nossas entregas”, finaliza Hansen.