“Vamo pula”! Confira esquema de trânsito para show da dupla Sandy & Junior na Arena

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou esquema de trânsito e transporte para o show de Sandy & Junior, que acontece neste sábado (21) na Arena do Grêmio. O evento tem início para às 21h, com abertura dos portões às 16h30. A expectativa é de 46 mil pessoas.

A tradicional Linha Especial de ônibus, utilizada para os jogos de futebol, atenderá aos fãs com oito veículos e saída a partir das 18h do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. Também serão ativadas as linhas T2 e T3, com tabela horária eventual. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448.

Na saída do evento, serão disponibilizados sete ônibus articulados da Carris. Após o show, também estarão à disposição 23 lotações, posicionados na avenida Padre Leopoldo Brentano. Outra opção de transporte é o Trensurb. Os fãs da dupla que utilizarem a linha deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetros da Arena, aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio.

Bloqueios de trânsito

Quem optar por ir de carro ao estádio precisa ficar atento às possíveis mudanças. De acordo com monitoramento local, a chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) pode sofrer bloqueio a partir das 18h antes do show. Este horário pode até ser antecipado para uma maior segurança do público, com monitoramento dos agentes da EPTC e Brigada Militar (BM).

Após o evento, a avenida Voluntários da Pátria poderá ter sentido único em direção ao Centro, entre a rua Adelino Machado de Souza e a rua São Jorge, conforme monitoramento dos agentes da EPTC. Os veículos em circulação pela A.J. Renner devem acessar a avenida Gilberto Lehnen para o estacionamento no E2, ou pela rua Airton Ferreira da Silva para acessar os demais estacionamentos.

Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2, será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre/Canoas, com possibilidade de retorno na Prainha de Paquetá, deslocamento de cerca de 4,5 quilômetros. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

Como chegar ao estádio

Fluxo de Porto Alegre

– Avenida Sertório, rua Dona Margarida, rua Edu Chaves, alça de acesso para a rua Dona Teodora

– Avenida Farrapos, avenida AJ Renner

– Rua Voluntários da Pátria

– 3ª Perimetral, rua Souza Reis, rua Edu Chaves, alça de acesso para a rua Dona Teodora, avenida AJ Renner

Fluxo do Interior

– Avenida dos Estados, avenida Farrapos, avenida AJ Renner

– Avenida Guilherme Schell, avenida Ernesto Neugebauer, avenida José Pedro Boéssio

– BR-290 (Freeway), Acesso DC Navegantes / Humaitá, rua Voluntários da Pátria

– BR 448, avenida Padre Leopoldo Brentano (após o bloqueio), alça de acesso à esquerda para a BR-290, acesso para o aeroporto, avenida dos Estados, avenida Farrapos, AJ Renner

Acessos aos estacionamentos

– Avenida Voluntários da Pátria: quem transitar por esta via poderá acessar todos os estacionamentos, contornando a Arena

– Avenida AJ Renner: veículos vindos desta via deverão acessar a avenida Gilberto Lehnen (após a rótula) para chegar ao estacionamento E2, ou seguir para a rua Airton Ferreira da Silva em direção aos estacionamentos da Arena E1, e/ou portões 1 ao 5.

Estacionamento da Arena:

Estacionamento E1:

Portões 1,2,4,5 e 6 abrem a partir das 16h30.

Valor:

Carro e moto: R$55,00

Van: R$120,00

Estacionamento E2:

Aberto a partir das 12h

Valor

Carro e moto: R$40,00 na hora e R$35,00 comprando antecipado no site da Estapar – www.estapar.com.br

Van: R$ 100

Ônibus: R$ 150,00

