Acontece Vânia Regina de Oliveira assume diretoria da AFEET Brasil

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

A executiva gramadense Vânia Regina de Oliveira assumiu a diretoria da Associação Federativa de Executivas de Empresas Turísticas (AFEET Brasil) Foto: Gustavo Bauer/Divulgação Foto: Gustavo Bauer/Divulgação

Após a solicitação de afastamento da então diretora Clorinda Denck, por motivos particulares, a executiva gramadense Vânia Regina de Oliveira assumiu a diretoria da Associação Federativa de Executivas de Empresas Turísticas (AFEET Brasil). Vânia atua como gerente operacional da Rossi & Zorzanello, empresa que organiza diversos eventos como o FESTURIS, a Chocofest e a Gramado Summit. Ela permanecerá no cargo até outubro de 2020, quando será realizado o próximo Congresso da AFEET, em Valdívia, no Chile.

A nova diretora destaca a importância de estar à frente da entidade e reforça o compromisso de mobilizar as associadas. “Pretendo trabalhar em conjunto com a presidente da AFEET Rio Grande do Sul, Rosane Avila, e também sob o conhecimento da presidente da AFEET Brasil, Tania Roenick, buscando fomentar a quantidade de sócias e fazer com que a entidade tenha uma representatividade ainda maior no Brasil e no Estado. Nossa meta à frente da diretoria é fortalecer a associação junto à FIASEET Internacional”, projeta Vânia.

Entre as atribuições como diretora da AFEET Brasil está a representação como interlocutora da Associação perante a Federação, sendo responsável por enviar informações atualizadas de seus membros e atividades da AFEET e do setor do turismo no Brasil, além de exercer direito de voto da AFEET Brasil na FIASEET Internacional.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário