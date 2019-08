Veículos da Rede Pampa levarão ao ar 44 horas de transmissões ao vivo direto da Expointer

A Rede Pampa de Comunicação está preparando uma cobertura completa para a transmissão da 42ª Expointer. As 18 emissoras de rádio, quatro geradoras e mais de 100 repetidoras da TV Pampa e o portal O Sul estão a postos para a maratona de eventos da feira, que inicia neste sábado, 24 de agosto, e se estende até o domingo, 1º de setembro.

Segundo a Diretora de Conteúdo do grupo de comunicação, Marjana Vargas, mais de 100 profissionais estarão envolvidos nos nove dias de cobertura. “Para se ter uma ideia, se forem somadas as transmissões ao vivo, serão 44 horas, além de todo o conteúdo que será veiculado em forma de programas especiais, boletins, reportagens, cadernos e em mídias sociais”, explica.

A Rede Pampa é responsável, ainda, pela realização de um dos maiores eventos do Calendário oficial da Expointer: o Troféu Senar O Sul. O “Oscar” do agronegócio gaúcho, que reúne mais de mil pessoas em uma festa prestigiada pelas maiores autoridades do Estado e do Brasil.

Confira a programação:

TV PAMPA

1. EXPOINTER É PAMPA: Programas transmitidos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, aos finais de semana, direto do estúdio panorâmico da Casa da Pampa no Parque Assis Brasil, em Esteio. Com duração de duas horas e apresentação de Paulo Sérgio Pinto, cada programa transmitido terá as presenças de diferentes personalidades para discutir os assuntos relacionados ao agro. A equipe de reportagem da TV Pampa participa intensamente, trazendo informações e reportagens ao longo de todos os programas.

Exibição:

24 e 31 de agosto – 11h30

25 de agosto e 1º de setembro – 11h

2. PAMPA DEBATES: o tradicional programa da TV Pampa muda de casa e, de segunda a sexta-feira, Paulo Sérgio Pinto recebe convidados direto do estúdio panorâmico na Expointer. A partir das 17h50 quem conferir a atração vai saber o que de principal ocorreu durante o dia e as novidades do setor.

Exibição:

26 a 30 de agosto – 17h50

3. JORNAL DA PAMPA: o telejornal da TV Pampa, que tem condução de Vera Armando, mostrará ao vivo toda a movimentação do parque em Esteio, além de uma síntese com os números de comercialização e vendas diárias, além das grandes imagens do dia.

Exibição:

26 a 30 de agosto – 18h50

RÁDIO LIBERDADE

A Rádio Liberdade vai transmitir, ao vivo, durante os nove dias de Expointer, o programa “Pampa Grande do Sul”. A atração tem o comando do comunicador Evandro Leboutte, que receberá convidados para conversar sobre os temas do agro no estúdio panorâmico da Casa da Pampa, localizado no Parque Assis Brasil.

Também, diariamente, durante toda a programação da rádio, serão veiculados boletins e reportagens, trazendo as notícias mais importantes e ainda as agendas da feira e convidando os ouvintes a conferir os show e atrações.

Na quinta-feira, dia 29 de agosto, a Liberdade levará ao ar o “Fórum Cresce RS”, promovido pela Rede Pampa, em parceria com a Assembleia Legislativa do RS. O governador Eduardo Leite confirmou presença, assim como o presidente da AL, deputado Luis Augusto Lara. Os sete painéis tratarão de assuntos como: a expansão da geração de energias renováveis; as concessões de gás natural, ferroviárias e rodoviárias; as situações do Porto de Rio Grande e do Aeroporto Internacional Salgado Filho, entre outros temas.

Exibição:

– 24, 25, 31 de agosto e 1º de setembro – 11h

– 26, 27 e 28 de agosto – 16h

– 29 de agosto – 14h30 – Fórum Cresce RS

– 30 de agosto – 10h

TROFÉU SENAR O SUL 2019

Neste domingo, dia 25 de agosto, a Rede Pampa envolverá mais de 40 profissionais na cobertura multimídia da cerimônia de entrega dos prêmios do Troféu Senar O Sul. O evento, promovido em parceria com o Senar RS, faz parte do calendário oficial da Expointer e reunirá cerca de mil convidados nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. A partir das 20h, a Rádio Liberdade transmite ao vivo a premiação, conhecida com o Oscar do Adronehgócio”, com atualização em tempo real no portal O Sul.

No dia 29 de agosto, as páginas do jornal O Sul estamparão um caderno especial, com a cobertura completa e as fotos do evento. Já a TV Pampa exibirá um compacto no dia 7 de setembro, a partir das 11h30.

Resumo da cobertura:

25 de agosto – Transmissão ao vivo pela rádio Liberdade – 20h e cobertura em O Sul e redes sociais

29 de agosto – Caderno Especial em O Sul

07 de setembro – Programa Troféu Senar O Sul – TV Pampa – 11h30

PORTAL E JORNAL O SUL

Durante os nove dias de evento, as equipes do portal e do jornal O Sul estarão permanentemente informando os leitores. Uma redação foi montada na Casa na Pampa na Expointer, em Esteio, para a cobertura com editoria exclusiva do local.

