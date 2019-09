Veja as principais transferências de jogadores brasileiros no último dia em que isso estava permitido na Europa

A janela de transferência das principais ligas europeias se fechou nesta segunda-feira (2). E várias negociações concluídas envolveram jogadores brasileiros. Alguns deles já acumulam passagem pela Seleção Brasileira. Por outro lado, há quem inicia a trajetória no exterior e busca sucesso longe de casa. As informações são do jornal O Globo.

Pedro – Fiorentina

O atacante de 22 anos contratado pela Fiorentina junto ao Fluminense. O clube italiano pagou 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões) pelo atacante. O Fluminense tem direito a 8 milhões de euros (R$36,5 milhões), além da manutenção de 20% dos direitos econômicos do jogador.

Kenedy – Getafe

Outro jogador formado pelo Fluminense, o meia-atacante Kenedy foi emprestado pelo Chelsea para o Getafe, da Espanha. O jogador de 23 anos disputou a temporada passada pelo Newcastle, por onde atuou até mesmo de lateral-esquerdo.

Rafinha – Celta

O meia Rafinha Alcântara, de 26 anos, renovou contrato com o Barcelona e foi emprestado ao Celta. O jogador já defendeu o time de Vigo na temporada 2013/2014. Filho de Mazinho e irmão de Thiago Alcântara, ele já foi convocado para a seleção principal do Brasil.

Luiz Gustavo – Fenerbahçe

O volante Luiz Gustavo, titular da seleção brasileira na Copa de 2014, deixou o Olympique de Marseille para fechar com o Fenerbahçe, da Turquia. Aos 32 anos, ele assinou contrato de quatro temporadas.

Eric Ramires – Basel

O Bahia emprestou o meia Ramires, de 19 anos, ao Basel, da Suíça. A negociação dá ao time europeu a opção de compra fixada em 6 milhões de euros (R$ 27 milhões). Ramires tem passagem pela seleção sub-20 do Brasil.

Lucas Santos – CSKA Moscou

Destaque na Copa São Paulo, em janeiro, o meia-atacante Lucas Santos foi emprestado pelo Vasco ao CSKA Moscou até o fim do ano. O contrato prevê ao clube russo o exercício da opção de compra ao fim do empréstimo. O brasileiro de 20 anos vai usar a camisa 11.

Vitão – Shakhtar

O zagueiro Vitão, do Palmeiras, assinou por cinco anos com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O jogador de 19 anos foi capitão da seleção sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Morato – Benfica

O zagueiro de 18 anos deixou o São Paulo para defender o clube português. O contrato com o Benfica é até 2024.