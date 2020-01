Esporte Velejadores do Jangadeiros vencem o Campeonato Brasileiro de 29er

27 de janeiro de 2020

Os velejadores do Clube dos Jangadeiros, de Porto Alegre, ganharam o título do Campeonato Brasileiro de 29er, que terminou no fim de semana no Rio. Após 16 regatas realizadas, Vitor Paim e Pedro Breternitz foram os campeões da competição depois de um desempenho consistente em águas cariocas, mantendo a liderança da classe desde o primeiro dia de disputas no Iate Clube do Rio .

Completando as conquistas da Janga Storm, como é chamada a flotilha de vela jovem do Jangadeiros, Manoela Pereira da Cunha e Catarina Glashester foram vice-campeãs na categoria feminina. A dupla Vinícius Koeche e Gabriel Simões fechou no top dez do campeonato, garantindo a nona colocação na classificação geral. Também representando o clube, João Henrique Almeida fechou na 19ª colocação ao lado de Gustavo Malagrine, do Yacht Club Santo Amaro (YCSA).

A comissão técnica do Clube dos Jangadeiros foi formada por Lucas Mazim, o Sorriso, Ian Paim, Larissa Ricci e a team leader Cristiane Azevedo. Realizado juntamente com o Brasileiro de 420, o Campeonato Brasileiro de 29er foi realizado entre os dias 19 e , com a participação de 19 duplas.

