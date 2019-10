Vem aí o Galaxy Note 10 Lite, um celular mais barato e menos poderoso

Depois dos primeiros rumores ainda no início desta semana, o site SamMobile confirmou que a Samsung está mesmo trabalhando em uma versão mais acessível da linha Galaxy Note. A partir de informações de uma fonte dita confiável, a página trouxe novos detalhes a respeito do projeto.

Aparentemente, o nome já foi decidido: Galaxy Note 10 Lite. Isso oficializa o aparelho como membro da atual geração da linha, que já é dividida entre o Galaxy Note 10 e o Galaxy Note 10+. Pela escolha da nomenclatura, é bem possível que o modelo seja lançado ainda neste ano para aproveitar a onda da família.

As informações anteriores já sugeriam um lançamento na Europa nas cores preta e vermelha, sem a certeza de que outros mercados seriam contemplados. De qualquer modo, vale lembrar que o Galaxy Note 10 no Brasil foi lançado por R$ 5.299.

O que vai mudar?

Por enquanto, não há detalhes técnicos a respeito do aparelho, mas já podemos especular a respeito do que pode ser reduzido para tornar o Note 10 Lite menos poderoso e ao menos um pouco mais barato.

O processador Exynos 9825 até deve ser mantido, mas é possível que o aparelho não tenha 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. As câmeras podem sofrer alguma alteração, seja na quantidade (são três sensores originalmente) ou na resolução em megapixels. A tela dificilmente será reduzida das 6,3″ do Note 10 original, mas uma coisa é certa: o suporte para a S-Pen deve ser mantido, já que é marca registrada da linha.

Novos iPhones

Na sexta-feira (11), começou a pré-venda do iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max no Brasil. Por aqui, os aparelhos serão lançados, de fato, no dia 18 de outubro, mas já é possível fazer a sua encomenda. É o lançamento mais rápido de um iPhone, em todos os tempos, no mercado nacional.

A Apple não disponibilizou a pré-venda em seu site BR oficial. No momento, somente as lojas parceiras é que estão oferecendo a opção de compra. De qualquer forma, é possível checar os preços dos dispositivos no site da Maçã.

Lojas como Fast Shop, Submarino, Americanas.com, Shoptime, Casas Bahia e Pontofrio.com estão participando da pré-venda.

Veja os preços das variantes (e das versões de configurações diferentes). Desta vez, a Apple não elevou os preços em relação à geração anterior: iPhone 11 de 64GB: R$ 4.999; iPhone 11 de 128GB: R$ 5.299; iPhone 11 de 256GB: R$ 5.799; iPhone 11 Pro de 64GB: R$ 6.999; iPhone 11 Pro de 256GB: R$ 7.799; iPhone 11 Pro de 512GB: R$ 8.999; iPhone 11 Pro Max de 64GB: R$ 7.599; iPhone 11 Pro Max de 256GB: R$ 8.399; iPhone 11 Pro Max de 512GB: R$ 9.599.

A Apple e algumas lojas parceiras oferecem desconto de 10% para o pagamento à vista, ou você poderá dividir os valores acima em até 12 vezes.

O Apple Watch, por sua vez, só será lançado aqui no Brasil no dia 25 de outubro. Portanto, sua pré-venda só deve ser iniciada uma semana antes desta data.