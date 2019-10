Vem aí o SESC Triathlon 2019. Competição acontece em Tramandaí, dia 24 de novembro. Inscrições estão abertas

A tradicional competição esportiva, encabeçada pelo Sistema Fecomércio, o SESC Triathlon já está com inscrições abertas através do site da instituição (www.sesc-rs.com.br). O evento acontece dia 24 de novembro, em Tramandaí, e engloba três modalidades esportivas: Natação, Ciclismo e Corrida. Para a inscrição, a exigência é a apresentação de um atestado médico por parte do candidato, com validade de seis meses. O objetivo é incentivar e estimular a prática de atividades físicas por meio de uma prova festiva, de elevada qualidade técnica e grande repercussão nacional.

Estrutura de alimentação e piscina de gelo para reposição de energias e descanso dos competidores estará ao dispor, como acontece todos os anos, em ponto específico do circuito. Os kits contendo camisetas e chips poderão ser retirados na unidade do SESC junto ao Ginásio, em Tramandaí, na véspera da competição.

Estão sendo esperados cerca de 500 atletas do Estado e do País. Segundo o coordenador técnico das provas, Fábio Silveira, muitos competidores chegam de outras regiões.

O Sesc Triathlon Tramandaí é realizado nas distâncias:

– Percurso (Sprint) – 750m para a natação, 20 km para o ciclismo e 05 km para a corrida, em todas as categorias: Elite, amador, mountain bike, comerciário/dependente, PCDS e revezamento.