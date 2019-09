Venda de ingressos para a final da Copa do Brasil no Beira-Rio abrem nesta sexta

Após a classificação colorada em cima do Cruzeiro, nessa quarta-feira (04), pela Copa do Brasil, os mandos de campos já foram definidos e as vendas de ingressos já começam nesta sexta-feira (06). O segundo jogo da final será dia 18 de setembro, no estádio Beira-Rio, e os valores já foram divulgados.

Para área Coração do Gigante, os ingressos já poderão ser garantidos a partir das 10h, pelo site, conforme disponibilidade. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 300.

O primeiro jogo da decisão ocorre na próxima quarta-feira, 11/09, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Valores:

Cadeiras (Central e Lateral)

– Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante, conforme disponibilidade): R$ 70

– Sócio do Inter: R$ 105

– Público em geral: R$ 140

– Meia-entrada: R$ 70

Cadeira Camarote Superior

– Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante, conforme disponibilidade): R$ 80

– Sócio do Inter: R$ 120

– Público em geral: R$ 160

– Meia-entrada: R$ 80

Cadeira Mundial (com alimentação inclusa)

– Venda exclusiva para Colorado do Coração, que possui cadeira Mundial no Coração do Gigante: R$ 125 (Venda limitada a 3 ingressos)

Cadeira Mundial (sem alimentação inclusa)

– Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante): R$ 150

– Sócio do Inter: R$ 225

– Público em geral: R$ 300

– Meia-entrada: R$ 150

Cadeira Camarote Padre Cacique

– Colorado do Coração, que possui sua cadeira no Coração do Gigante (ingressos para acompanhante): R$ 135

– Sócio do Inter: R$ 206

– Público em geral: R$ 275

– Meia-entrada: R$ 135

Camarote

– Consulte valores pelo (51) 3392.1000.

Ingressos para crianças

– De 0 a 7 anos: isentas desde que sentadas no colo

– De 8 a 11 anos: R$ 50 reais

– De 12 a 15 anos: meia-entrada

Além disso, quem for ao jogo de carro já pode reservar online sua vaga de estacionamento, acessando www.estapar.com.br/reservabeirario. Ao efetuar a reserva em até 4h antes da partida, o torcedor ganha desconto.

