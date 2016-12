Vendas da última semana antes do Natal aquecem comércio de Porto Alegre

O Papai Noel não decepcionou de todo os lojistas gaúchos neste ano. De acordo com levantamento realizado pela CDL POA e Sindilojas Porto Alegre, a data mais importante para o varejo movimentou o comércio da cidade e registrou um índice de vendas semelhante ao do ano passado. Os números ainda preliminares, entre 1% e 2% negativos em relação ao de 2015, demonstram uma estabilidade que pode ser comemorada por alguns setores, diante do atual cenário econômico do país.

“O fato de termos tido em 2016 mais dias úteis antes do , contribuiu para que as vendas não ficassem ainda mais negativas, uma vez que um maior número de pessoas pode realizar a compra dos presentes para seus amigos e familiares. Isso fez com que o movimento, tanto nas lojas de rua quanto nas de shopping, aumentasse na semana que antecedeu o ”, destaca o presidente da CDL Porto Alegre, Alcides Debus. “Os artigos que mais impulsionaram as vendas este ano foram roupas, perfumarias e brinquedos. Nota-se que os consumidores optaram por presentear mais pessoas com valores um pouco mais baixos, deixando o tíquete médio semelhante ao de 2015, em torno de R$ 50,00 por presente”, observa Debus.

Na avaliação do presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, alguns segmentos conseguiram se destacar e conquistar bons resultados e isso dá fôlego para todo o setor varejista começar um novo ano com a certeza de que temos de continuar trabalhando bastante. “O é o momento mais importante para o varejo e, resgatando a força desta data, fortalecemos o comércio local, oportunizando um incremento nas vendas e geração de empregos”, afirma o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

